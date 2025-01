Kiirabi välijuhi ülesandeks on suurõnnetuste ja teiste keeruliste olukordade kiirem ja süsteemsem lahendamine, pääste ja politseiga koostöö parem koordineerimine.vKiirabi välijuhid on praegu kolmes Eesti piirkonnas. Virumaad on seni katnud vajadusel teiste piirkondade välijuhid.

AS Karell Kiirabi juhatuse liikme Õnne Bartoševitši sõnul on välijuhi peamine ülesanne kiirabispetsiifiline ja ka operatiivne juhtimine suurõnnetuste ja muude suures mahus kiirabi vajavate sündmuste korral. "Plaan on välijuhi ametikoht täita esimesel võimalusel, kuid eelnevalt on vaja leida sobivad kandidaadid ja tagada neile vastav väljaõpe,” ütles Bartoševitš.