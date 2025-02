Ja tulebki protsess! Muuga mõisa omanik kaebas Vinni valla tuulikute pärast kohtusse

Leventek OÜ on Tarmo Noodla puidutööstusettevõte. Kuid Leventeki kaudu haldab Noodla ka Muuga mõisa, mille ta ostis 2020. aastal. Põhjaliku ja visa tööga on mees renoveerinud mõisa peahoone. Praegu üritab omanik taastada mõisa kunagist kunstikogu läbi reproduktsiooni.

Miks siis on Noodla otsustanud Vinni valla vastu kohtusse pöörduda? 27. juunil 2024 Vinni vallavolikogus heaks kiidetud valla üldplaneeringus on välja toodud üheksa tuuleparkide planeerimiseks sobivat ala. Alade kogupindala on 3700 hektarit ning sellele on teoreetiliselt võimalik paigaldada kokku kuni 1000 megavatti energiat tootvad tuulikud.