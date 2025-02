Alates aastast 2005, kui turniiri Vinni Välk taas korraldama hakati, on Sander Lain kolmas kahekordne võitja. Kaks eelmist olid suurmeistrid Aleksandr Volodin ning Maxim Turov Peterburist.

"Nõukogude ajal, kui see turniir hästi populaarne oli, oli mitmekordseid võitjaid loomulikult rohkem. See on aga nii ammune aeg. Kes seda enam täpselt mäletabki, kes ja mitu korda võitis. Viimased aastad oleme turniiri korraldanud pigem noorte turniirina," selgitas turniiri korraldaja Eino Vaher.