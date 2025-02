Videosari Lihtsad nipid, tagamaks endale vajalik veevaru

Kriisiks saab igaüks iseseisvalt valmistuda. Selleks mõtle läbi, millised varud sul on kodus olemas ja milliseid vajadusel täiendada. Veevaru on väga oluline. Garanteeri, et sul on vähemalt 24 tunni veevaru, ning tea, kust vett vajadusel juurde saab. Arvesta, et tavapärased võimalused vee saamiseks (poed, elektrist sõltuvad kaevud/pumbamajad jne) ei pruugi toimida.