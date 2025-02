Fotod Proua Sirje Karis andis sünnitusosakonnale üle elupäästvad seadmed

Presidendiproua visiit Virumaal sai alguse just haiglast, kus teda uksel tervitas haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev. "80-ndate fosforiidikaevandamise tuules ehitati praegune hoone just nimelt sünnitusmajaks. Kuid tänaseks on temast saanud piirkonna elanikke teenindav haigla," tutvustas Suurkaev põgusalt Rakvere haigla ajalugu. "Lisaks sellele peame ennast NATO haiglaks ka, teadupärast just Tapal asub suurim liitlasvägede üksus, ning eks nemadki vajavad meditsiinilist abi."