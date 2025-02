Juhtkiri: elukallidus sunnib vara pantima

Põhjust ei pea kaugelt otsima. Inimene viib pandimajja selle, mis tal on. Neil, kes pakuvad pandimajale televiisorit ja jalgratast, ei ole ehk kunagi ühtegi hõbe- või kuldeset olnud. Ja kui inimesel on ainsaks vääris­esemeks abielusõrmus, üritab ta seda hoida, sest selle loovutamine oleks lihtsalt liiga valus.

Sarnaselt kaubanduskeskustega on ka pandimajad ketistunud. Lähtutakse aastate jooksul väljatöötatud reeglitest ja põhimõtetest. Pandimaja müügisaal ei erine tegelikult palju tavalise väikepoe omast. On esemed ja hinnad. Lihtsalt esemete saamislugu on mõnevõrra teistsugune.

Pandimaja võib ju pakkuda hetkelist kergendust, aga selle kergendusega kaasnevad protsendid, mis klient peab kinni maksma. Ja kui ei maksa, siis ongi ta oma asjadest ilma. Kalli elu juures pole ka pantimine kui üks raha hankimise viis küllap ebatavaline. See on ju laenamise vorme.

Ilmselt võib seda kiirlaenu võtmisest mõistlikumaks pidada. Kui ese on pandimajja viidud ja hinnatud, saab inimene selle eest raha. Vahe kiirlaenuga on aga selles, et inimene kaotab vaid oma eseme, kui laenu tagasi maksta ei suuda. Tagajärjed olukorras, kus laenaja kiirlaenu tagasi ei maksa, on märksa karmimad.