Repliik: mõttehiiglaste pealetung

Valimisaasta on avanud igasugused uksed, portaalid ja mustad augud, kust ilmub päevavalgele nüüd arvamusliidreid nagu seeni pärast kosutavat vihmakest. Inimesed, kellest pärast viimaseid valimisi pole sõnakestki kuulda olnud, et mida nad teinud või mõelnud on, leiavad nüüd, et on paras aeg taas lagedale ilmuda, äkki saab valimistel rohkem hääli.