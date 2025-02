Vastukaja: Vinni valla sporditaristu teenib noori ka edaspidi

Kevadeks jõutakse 330 000-­eurone kohustus täita, kuid neljapäeval kogunenud vallavolikogu otsusega hoiti kokku 220 000 eurot – raha, mida saab nüüd kasutada vallale oluliste ja sisuliste ülesannete täitmiseks. Kui kellelegi on arvud raskesti mõistetavad, siis olgu võrdluseks toodud järgmine küsimus: kas on õiglane kulutada kahe Vinni valla noore korvpallitreeningule 110 000 eurot aastas või suunata sama summa suurema hulga laste huvihariduse toetamiseks? 55 000 eurot ühe lapse harrastuseks on selgelt ebaproportsionaalne ja mõõdutundetu.

Faktid räägivad enda eest: Rauno Võrno sõlmis lepingu, mis põhjustas vallale mitmesaja tuhande euro suuruse ebasoodsa väljamineku – isegi pärast spordikeskuse majutustulude mahaarvamist. Sellise Vinni valla elanike huve mitteteeniva lepingu lõpetamine on selgelt samm õiges suunas. Hämmastav on, et eelmine vallavanem julgeb nüüd väita, nagu oleks lepingu lõpetamise ainus motiiv see, et algne idee ei tulnud lepingu lõpetajatelt. Kuidas võiks üks mõtlev inimene üldse soovida autorsust asjas, mis oli ilmselge viga juba algusest peale? Ei, härra endine vallavanem, me ei soovi tagantjärelegi olla teie tehtud halva otsuse «autorid» – meie eesmärk on see vigane leping lõpetada ja valla raha vastutustundlikult kasutada.