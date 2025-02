Kunda garaažipõleng hävitas Ukraina restorani vara, kahtlustatakse süütamist

"Sõbrad, see on kõik, mis meie seadmete laost järele on jäänud. Tuletõrjujad ja politsei on sündmuskohal töötanud varahommikust saadik. Pole kahtlust, et tegu oli süütamisega. Väravad murti ja avati, misjärel süüdati tuli. Põles palju restoranitehnikat ja mööblit. Esialgsed arvutused politseiga näitasid, et kahju ulatub 13 000 – 15 000 euroni. See summa võib veel tõusta, kuna loendamine alles käib. Kahjuks polnud kindlustust," seisab postituses.​