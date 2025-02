CADrina IT- ja nutifestival tähistab 15. sünnipäeva

Tänavu leiab festival aset 21.–25. aprillini ning selle teemaks on taastuvenergia: arvutijoonestusvõistluse ülesanne on joonistada tuulikut.

Kadrina keskkooli õpilased Karmel Veide ja Rahel-Marta Pihel​ küsisid arvamust ürituse teemavaliku kohta Kadrina keskkooli korraldusjuhilt Egert Eenmaalt ja said teada, et CADrina on alati püüdnud oma teemavalikutes olla ajaga kaasas ning taastuvenergeetika on hetkel lihtsalt miski, millest ei saa mööda vaadata, ja vahest tasub ka noortel korra mõelda, miks ja milleks see vajalik on.​