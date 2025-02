Oleg Grossi rajatava Viljandi spaahotelli ja ujula ehitab Nordecon

Viljandi linna kerkiva neljakorruselise hoone maht on 15 800 ruutmeetrit ning see sisaldab lisaks ujulale, vee- ja saunakeskusele ning restoranile 150 hotellituba ja konverentsikeskust. Lepinguliste tööde kogumaksumuseks on 30 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning ehituse kavandatud valmimisaeg on 2027. aasta suvel.

Viljandi linna, otse Viljandi järve kaldale kerkiva hoone arhitektuurse lahenduse on loonud KOKO arhitektid ning kavandamisel on suurt rõhku pandud energiatõhususele ja keskkonnasõbralikele lahendustele, et hoida pikaajalisi ekspluatatsioonikulusid madalal ja tagada jätkusuutlikkus.

"Jaekaubandusketina oleme edukalt lõpetanud järjekordse aasta ning alustanud uut meeleolukalt. Nüüd on aeg astuda vastu uutele väljakutsetele," sõnas OG Elektra AS-i omanik Oleg Gross. "Oma põhitegevusala kõrval keskendume lisaks uuele suunale, alustades Viljandis spaahotelli ehitamisega."

"Väga hea meel on Nordeconi nimel täna see ehitusleping allkirjastada ja sedavõrd pikalt ette valmistatud ehitusprojektiga siin Viljandis algust teha," sõnas Nordecon AS-i juhatuse liige Tarmo Pohlak. "Arendajal on tahe pakkuda nii linnale kui tulevastele külastajatele tipptasemel spaa-, majutus- ja ürituste kogemust. Meie ülesanne on tagada, et selleks vajalikud tingimused valmiksid kokku lepitud ajaraamis ja kokku lepitud kvaliteediga."