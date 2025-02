Tänavu 85. sünnipäeva tähistaval Tallinna tervishoiu kõrgkoolil on regionaalse õppetöö kogemust üle 20 aasta. Teisipäeval peeti Rakvere haigla saalis õenduse õpperühma avaaktus.

"Meie töö jätkub kogu aeg ja pikka vahet ei saa tulla," kõneles Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits ning lisas, et Eestis on tervishoiutöötajatest suur puudus. Päev varem peeti kooli avaaktus Tallinnas ning päev hiljem toimub see Haapsalus.