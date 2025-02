Sünkroniseerimine Mandri-Euroopa võrkudega on aastatepikkuse ettevalmistuse tulemus ning arvestatud on kõigi võimalike riskidega. Eesti, Läti, Leedu ja Poola on Euroopa Liidu toel investeerinud üle 1,6 miljardi euro taristu arendamisse ja tõrgeteta ülemineku tagamisse. Eestis on sünkroniseerimiseks tehtud täiendavad investeeringud summas 298 miljonit eurot ning need on tugevdanud meie elektrisüsteemi töökindlust.