Et tali oleks nokkamööda

Et toit ja söögipaik oleksid lindudele nokkamööda, tasub üle lugeda ornitoloogiaühingu soovitused ning panna kõrva taha põhitõde, et linde toitma hakates tuleb seda teha kevadeni, sest linnud võivad toitmise pausidel nälga jääda. «Eriti halb on see, kui katkestad toitmise järsku lumerohkel ja külmal talvel, kui loodusest kättesaadavat toitu napib.» See on väikestele sulelistele elu ja surma küsimus.