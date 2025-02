Telefoniga valguse kannul ehk «Rakvere vaated»

Pildistama hakkas Peeter Raudsepp üsna hiljuti. Siis, kui soetas endale viimaks nutitelefoni. «Kasutasin seni põhimõtteliselt nuputelefoni. Kunagi ammu oli mul nutitelefon, aga kui see ühel päeval hangus, jäi kogu informatsioon sinna sisse,» nimetas ta, miks kadus usaldus seadme vastu. Sel suvel otsustas ta elulisest vajadusest anda nutiseadmele uue võimaluse. «Telefoni põhiline pluss on, et saad selle kiiresti taskust välja ja kohe fikseerida. Mõnda valgust ei saagi muidu kätte,» rääkis piltnik.

Esialgu klõpsas Peeter Raudsepp pilte sündmustel, aga kui ühel udusel varahommikul kõndis spaasse, tegi tee peal mõne klõpsu ja pani need Facebooki üles. Pildid said head vastukaja. Tundliku silmaga ja põneva rakursi alt tehtud fotode alla kogunenud meeldimised ja kommentaarid andsid mõista, et linnaruum ja teatrimees on teineteist leidnud.