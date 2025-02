Tantsulavale pudeneb raudmehe piparkooke

«Ballett-muinasjutt «Raudmehe piparkoogid» viib kokku rüütliisanda ja tema lossi värava taga lõdiseva kerjuspoisi ja me veendume peagi, et isegi raudrüü ei suuda kaitsta ega varjata inimhinge kõiki tahke,» ütles lavateose kohta libreto ja tekstide autor Kalju Saaber. «Vahel arvatakse, et leidub inimesi, kel puudub igasugune empaatiavõime, kes polegi võimelised armastama. Aga kuhu jääks siis lootus ja õnneliku lõpuga muinasjutt? Elas kord sõdades kalestunud rüütel ... Nii saab see lugu alguse.»