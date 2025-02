Rakvere vald tunnustab aumärgiga Evi Metsmaakerit

Evi Metsmaaker on omandanud hariduse E. Vilde nimelises Tallinna pedagoogilises instituudis ja alustas tööd 1987. aastal kasvatajana Uhtna lasteaias. Lasteaia juht on ta olnud alates aastast 1990, seega täitub tal tänavu 35 aasta tööjuubel. Evi Metsmaaker on kahte lasteaia maja juhtinud alates 2003. aastast. Eelmisest sügisest on tal juhtida Rakvere valla lasteaia Pääsusilma neli õppekohta, kus töötab kokku ligi 50 töötajat ning mängib ja kasvab arvukalt lapsi.