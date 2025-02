President tunnustab teenetemärgiga nelja virulast

Teenetemärkide andmise otsuse eessõnas kirjutas president Alar Karis, et riigi teenetemärgid meie inimestele ja meie toetajatele välisriikides on kinnitus nendest väärtustest, millele Eesti toetub ja mida oluliseks peab. "Avatus ja demokraatia, tarkus ja hoolivus, sihikindlus ja ettevõtlikkus, visadus ja isegi vaprus – need on põhimõtted, mis ühendavad teenetemärkide saajaid," märkis Alar Karis. Teenetemärgi pälvisid ka neli läänevirulast.

​Peep Veedlale tõi teenetemägi ​muusikaelu edendamine. Ta on pikaaegne Viru Folgi korraldaja ja üks roheliste rattaretke algataja​test. Virumaa Teataja lugejatele on tuttavad Peep Veedla põhjalikud linnulood. Veedlale tegi tunnustuse saamise teatavaks Maalehe ajakirjanik. "Nagu näete, telefon on punane. Maalehest helistati, vaatasin, et tundmatu number, aga võtsin ikka vastu. Siis oli ikka tõsine üllatus, ei osanud aimata ega oodata seesugust tunnustust," rääkis Veedla, rõõm hääles. Peale esimest kõnet oli tunnustuse pälvinu sõnul juba teada, miks helistatakse, ent iga õnnesoovi üle on tal olnud väga hea meel. "Ma usun, et igale inimesele teeb selline autasu rõõmu, üldjuhul seda juhtub ju kord elus," kõneles Veedla.