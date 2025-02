Maakonnakeskus on võimalikuks kriisiks valmis

Rakvere linnas elutähtsate teenuste osutajad AS Rakvere Vesi ja AS Rakvere Soojus suudavad klientidele teenuse tagada elektrikatkestuse korral vähemalt 72 tundi.

​Rakvere veetöötlusjaam, mis annab joogivee kogu Rakvere linnale ja selle lähiümbrusele, on varustatud statsionaarse diiselgeneraatoriga, mis käivitub automaatselt ükskõik millise tavapärase elektrikatkestuse korral. Elektri võrgutoitelt üleminekut generaatortoitele kliendid mitte kuidagi ei märka. Reovee ärajuhtimiseks on AS-il Rakvere Vesi olemas mobiilsed generaatorid, mida kasutatakse reovee ülepumplate töö tagamiseks. Ka neid generaatoreid on piisavalt selleks, et tagada klientidele tavapärane teenuse jätkumine.

​Rakvere Soojuse katlamajad on varustatud generaatoritega. Elektrikatkestuste korral saab klientidele soojusega varustatuse tagada eeldusel, et on loodud vastuvõtuvõimekus. Siinkohal panebki Rakvere linnapea Triin Varek veel kord kõikidele korteriühistutele südamele, et pikaajalise elektrikatkestuse korral suudavad elutähtsate teenuste osutajad Rakvere linnas kortermajadele tagada kuni 72 tundi nii soojus- kui ka veevarustuse, aga seda ainult juhul, kui kortermajas on olemas vastuvõtuvõimekus.