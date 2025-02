Arutelu Haljala rahvamajas kujunes tuuleparkidevastaseks agitatsiooniks

Arutelu otsa tegid lahti abikaasad Urmas ja Maarja Maranik, kelle kodukohaks on Võidula küla Põhja-Pärnumaa vallas. Urmas Maranik on tegelenud tõlketeenuse pakkumisega, Maarja Maranik trükiteenuse vahendamise ja marjakasvatusega. MTÜ Looduse ja Inimese Eest, mille nimel nad esinesid, moodustati eelmise aasta 18. septembril.

"Meid rahastavad eraisikud, väikeannetajad. Me ei ole seotud ühegi erakonnaga. Me oleme täiesti apoliitilised ja meie toetajateks on ainult inimesed, mitte ettevõtted," selgitas Maarja Maranik MTÜ tausta.