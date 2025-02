Kadrina valla elutööpreemia pälvib Ene Heide

Ene Heide on töötanud Kadrina raamatukogus 46 aastat, olles seejuures mitte ainult professionaalne raamatukoguhoidja, vaid ka aktiivne eestvedaja MTÜ Kadrina Kirjandusklubi tegevuses. Ta on korraldatud lugematul hulgal kirjandus- ja kultuurisündmusi, mis on oluliselt mõjutanud kultuurielu ja kaasanud kogukonda.

Ene sõbralik ja avatud suhtumine on aidanud luua kogukonda liitva keskkonna, kus kirjandus ja kultuur on alati olnud au sees. Tema juhtimisel on Kadrina raamatukogu olnud eeskujuks paljudele teistele raamatukogudele. Ta on olnud eeskujuks oma ettevõtliku meele ja avatud suhtumisega mitmetele Kadrina raamatukogu lugejate põlvkondadele.