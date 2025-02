Kadrina valla aasta tegijaks valiti noor kardisõitja

Noor kardisõitja Saara Tabo on rohkem kui lihtsalt andekas sportlane – ta on eeskuju, kes oma raske töö ja kirega tõestanud, et sihikindlus viib silmapaistvate tulemusteni. Tema saavutused ja areng annavad kindlust, et kardispordis võivad edukalt konkureerida ka tüdrukud, inspireerides nooremaid sportlasi oma unistusi jälitama.

Saara on aidanud Kadrina valda laiemalt tuntuks teha ka rahvusvahelisel tasandil. Leedu meistrivõistlustel jäi paljudele silma, et Kadrina alevikus kasvavad kiirete ringiaegadega sõitjad. See tõestab, et pole oluline, kui suurest või väiksest kohast pärit oled – edu võib saavutada igaüks, kellel on sihikindlust ja tahet tööd teha.