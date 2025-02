Vaade: kas emotsioon kompenseerib teadmiste puudumist?

Millegipärast meenus mulle Trofim Lõssenko, kes nõukogude ajal akadeemikuks sai, kolm Stalini preemiat ja lausa kaheksa Lenini ordenit pälvis. Temalt on pärit idee panna kartuleid ruutpesiti, aga ka veendumus, et õpitud omadused päranduvad edasi nii loomadel kui ka inimestel. Neid, kes temaga ei nõustunud, näiteks geneetikud, kiusas Lõssenko taga.

Tuulikuvastased prohvet Maltsvetid võiksid minna Kunda linna, mille lõunaküljel on juba kolm suurt tuulikut, ja küsida kohalikelt, kas nood on vibroakustilise tõvega püsti hädas. Tundub, et mitte. Hirmutamine tekitab aga stressi ning siis võib juhtuda, et inimesed mõtlevad omale külge haigused, millega nad kunagi kimpus pole olnud.