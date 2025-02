Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et viimasel nädalal on sagenenud juhtumid, kus vene keeles kõnelevad kelmid helistavad inimestele, esinedes Eesti Energia või Enefiti töötajana ja väidavad, et Eesti ja Venemaa elektrivõrgu desünkroniseerimise tõttu on vaja elektriarvesti välja vahetada.