14. veebruaril, sobilikult sõbrapäeval, ootab Haljala rahvamaja kell 19 külla kõiki oma sõpru, et tähistada 40 aasta juubelit.

​Õhtu on täis meelelahutust ja üllatusi, avatud on fotosein ning loomulikult saab tantsida, sest laval on kohalikest meestest koosneb BullyBand.