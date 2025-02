Arnu Lippasaar Vinni vallavõimu farss: koalitsioon laguneb, süüdistuste karussell tiirleb

Kuidas saab opositsioon olla süüdi nii planeeringu algatamise toetamises kui ka kompromissi mittetoetamises? Selline loogikavigade jada annab tunnistust, et tegelikult ei juhita protsesse sisuliste otsuste alusel, vaid pigem kaootiliste reaktsioonide ja süüdlaste otsimise kaudu. Ei saa eeldada, et opositsioon hakkab praeguse koalitsiooni otsustusvõimetust ja tekitatud kaost vähendama.

​Otsused sünnivad kaoses

​Koalitsioon (keskerakond, EKRE, Isamaa), mis teoorias peaks olema ühtne ja juhtima valda kindla käega, on tegelikult lagunenud. Volikogusse jõuavad eelnõud, mille sisust ei ole teadlikud isegi koalitsiooni kõik liikmed, rääkimata nende õiguslikkusest, loogikast ja järjepidevusest. Hääletamise eel ei ole isegi koalitsiooni liikmetele selge, mida täpselt toetatakse ja mis on otsuste tegelikud tagajärjed.

​Seletuskirjad ei sisalda kogu informatsiooni, vaid seda, mis on meeltmööda juhtfiguuridele. Selle asemel et tegeleda juba pikalt ette teada ühe perearsti pensionile siirdumise probleemiga, on kogu aur läinud lorvpallikooli tegevuse lõpetamisele ja alkoholi reklaamimisele.

​Kes vastutab?

​Koalitsiooni lagunemine on fakt. Kui varem püüti jätta muljet ühtsest juhtimisest, siis täna on selge, et tegelikkuses ei ole enam keegi olukorra peremees. Süüdistused lendavad nii oma ridades kui ka väljapoole ning ainus, milles valitseb üksmeel, on vastutuse vältimine ja juhtimise võimalikult segaseks ajamine. Isiklikult ei vastuta ju keegi valla maine ja raha asjatu kulutamise pärast.