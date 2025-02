Suure liikluskoormusega Rägavere tee on üks olulisi linna sissesõite. Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul uuendatakse remondi käigus Rägavere tee alates Kaevu tänavast kuni linna piirini umbes 400 meetri pikkusel lõigul.

"Remondi käigus ehitatakse uus sõidutee konstruktsioon ja tee saab uue asfaltkatte. Oluline on rekonstrueerimise juures see, et mõlemale poole tänavat ehitatakse valmis kõnnitee. Ühtlasi lahendatakse sademevee ärajuhtimine, rajatakse uus haljastus ja tänavavalgustus. Lisaks muutub linnaliini number 5 lõpppeatuse asukoht, mis tuuakse Murru tänava ja Rägavere tee ristumiskohale," selgitas Karus.