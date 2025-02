Viru-Nigula teenetemärk anti kultuuritegelasele ja treenerile

Tatjana Tšistjakova alustas sportlasteed Aseri laste ja noorte spordikoolis lauatennise osakonnas väga tööka ja andeka õpilasena 1990. aastal kuuesena. Treener Iljas Mirzagajev nägi kohe, et tüdrukul on eeldusi, mis lubavad saada edukaks lauatennisistiks. Sportlase areng oli väga kiire ning alates 11. eluaastast hakkas ta võitma Eesti meistri tiitleid, juba alates 14. eluaastast valitses ta Eesti lauatennist ka täiskasvanute klassis. Kahel korral on ta tulnud Euroopa noorte meistrivõistlustel pronksmedalile, olnud Põhja-Euroopa meister ning mitmekordne Baltimaade meister. Ta on osalenud Eesti koondise koosseisus Euroopa ja maailmameistrivõistlustel aastatel 1997–2013. Eesti meistrivõistlustel on Tatjana Tšistjakova võitnud 45 medalit. Ta on valitud 10 korda Eesti parimaks naislauatennisistiks.



​Alates 2005. aastast töötab Tatjana Tšistjakova Aseri Spordiklubis lauatennisetreenerina, tal on 6. kutsetase. Tema isiklik eeskuju, töökus ja järjekindlus treenerina on samuti väga tulemuslik. Tatjana Tšistjakova esimene õpilane Reelica Hanson tuli 2024. aastal Eesti meistriks naisüksikmängus. Mitu tema õpilast on kuulunud ja kuuluvad Eesti noortekoondisesse ja neli õpilast on Eesti noortemeistrid. Aseri Spordiklubi naiskonnas mängib ta ise edukalt koos oma õpilastega ka käesoleval hooajal.



Anatoli Zamahhov on Aseri Kapelli ja mitme teise muusikalise koosseisu juht. Aseri Kapell tähistas tänavu 50 aasta tegevusjuubelit. Anatoli Zamahhov on aastaid kuulunud Vabariikliku Orkestrijuhtide Rahvapilliorkestri koosseisu. Aktiivse kontserttegevusega muusik (ja paljud tema õpilased) on aastakümneid sisustanud kodukandi tähtsündmusi, aidanud kollektiive tantsu- ja laulupidudele ja olnud ise nendel osalised. Anatoli Zamahhov on toonud kodukandile tuntust kaugel väljaspool valla, maakonna ja riigi piire, sh Soomes Karvias ja Moldovas. Tema põhipilliks on nuppakordion.