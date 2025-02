Rakvere ootab ettepanekuid kaasava eelarve kohta

"Kaasav eelarve on linlaste võimalus panustada oma kodukoha arengusse. Iga idee on oluline, kuna annab rakverlastele võimaluse mõjutada otsuseid, mis puudutavad nende igapäevaelu ja keskkonda. Teie aktiivsus ja osalemine kaasava eelarve ideede esitamises on investeering Rakvere linna tulevikku. Seega – kui teil on ideid, mis muudaks linnaelu paremaks, pange oma ettepanekud julgesti teele," märkis linnapea Triin Varek.