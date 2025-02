President Alar Karis saatis Tapalt teele missioonisõdurid

"Eesti on selles konfliktses maailmas selgelt oma poole valinud – vabaduse ja õigluse poole," ütles president Alar Karis Tapal Iraaki rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suunduvatele ESTCOY-22 sõduritele. "Vabadus ja liitlassuhted on lähiajaloos olnud meie suurim võit ning oleme valmis koos liitlastega astuma välja nende väärtuste kaitseks, kus iganes tarvis."

Riigipea sõnul tähendab kaitseväelase elukutse ka kutset enese proovile panekuks, ja seda ka lahinguolukorras, ning osalemist rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. President Alar Karis tsiteeris veebel Andrei Levtšenkot, kes on olnud Iraagi missioonil aastatel 2004 ja 2024 ning tabavalt öelnud: "Alles sõjapiirkonnas saab sõdur teada, kuidas ta reageerib. Reageerib siis, kui on päriselt tule all, kus tulistatakse lahingu-, mitte paukpadrunitega."

President märkis, et viimase 30 aastaga on ligi 4000 Eesti kaitseväelast käinud enam kui kahekümnel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, mis on andnud meie kaitseväelaste mitmele põlvkonnale enesekindluse tulla toime lahingus. "Sellist enesekindlust ei vaja mitte ainult Eesti kaitseväelane, seda vajab kogu riik," ütles president Karis. "Vajame tõestust, et me mitte ainult ei taha, vaid ka oskame oma maad ja rahvast kaitsta."

Riigipea sõnul on täpselt sama tähtis ka kindlus, et Eesti saab alati loota liitlastele. "Tänases aina rahutumaks muutuvas maailmas on liitlassuhted tähtsamad kui kunagi varem," kõneles president Karis. "Tõsi, NATO ja Euroopa Liit on endiselt maailma kõige edukamad liidud, NATO ka sõjaliselt kõige võimekam, kuid kõik liitlased peavad pingutama, et nii jääks ka tulevikus. Eesti mõistab seda väga hästi. Me ehitame visalt oma iseseisvat kaitsevõimet ja teeme selleks vajalikke investeeringuid."

Riigikaitse kõrgema juhi sõnul on missioon Iraagis tõestus, et Eesti on pühendunud liitlane ja jääb selleks. "Aasta tagasi Iraagis käies oli mul uhke tunne kuulda ameeriklastelt ja teistelt liitlastelt, kuidas meie kaitseväelaste asjatundlikkust ja pühendumust tuuakse tihti eeskujuks," meenutas president Karis ja avaldas kindlat veendumust, et ka praegu missioonile siirduv meeskond hoiab Eesti kaitseväe lippu kõrgel.

Riigipea tänas kaitseväelaste lähedasi toetuse eest. "Tänan teid, et te toetate meie kaitseväevormis mehi ja naisi, olete nende tugev tagala. Ilma teie toetuseta ei oleks meie kaitseväelaste motivatsioon ja lahinguvõimekus nii head, nagu need on," ütles president Karis.