Politsei Rakvere menetlusgrupi juht Diana Tammekand rääkis, et 4. veebruari hommikul sai politsei teate, et Rakveres Vabaduse tänaval on lõhutud kooli aknaid. "Kooliakende lõhkumine riivas kahtlemata inimeste turvatunnet, mistõttu tegutsesime kuumadel jälgedel, et kahtlustatavad kindlaks teha," sõnas ta.