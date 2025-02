Kadrinas saab taas seiklusorienteeruda

Rada algab ja lõppeb Kadrina spordikeskuse juures ning seda on võimalik läbida nii jalgsi kui ka jalgrattaga. "Seikluse autoriks on "seiklusminister" Joonas Väärtnõu tänaseks juba legendaarseks saanud Seiklusministeeriumist, mis muide järgmisel aastal tähistab oma 15. sünnipäeva," selgitas Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets. Ta lisas, et seiklus toimub koostöös Kadrina Spordikeskuse ja Kadrina Kultuurikojaga ning on kõigile osalejatele tasuta.

Kadrinas sai Seiklusministeeriumi ärgitusel viimati seigelda neli aastat tagasi ning toona jõudis rajale rekordiline arv ehk 123 võistkonda. "Seda numbrit on küll raske üle trumbata, kuna toonasel koroonaajal otsisid inimesed tegevusetusele väljundit, ent rahvarohkust on rajale oodata nüüdki," märkis Lehtmets ning kinnitas, et seigelda on imelihtne. "Sinu ülesandeks on leida üles rajale peidetud punktid, mille leidmisel on abiks kaart, legend ja Seiklusministeeriumi äpis olevad küsimused."



Punkte on rajal 40 ja neid on igaühel lubatud läbida endale sobivas järjekorras. Punkti väärtus võrdub punkti numbri esimese numbriga ning vale vastuse korral on punkti väärtus miinus märgiga. Kõiki punkte võtma ei pea. Virtuaalne seikluskaart laekub registreerimisel kasutatud e-mailile ja füüsilisi kaarte saab tasuta ka Kadrina Spordikeskuse infoletist.

Seiklusministeerium on loodud 2011. aastal ja 14 aasta jooksul on korraldatud enam kui 500 erinevat seiklusüritust nii jalgsi, ratastel kui ka autodega orienteerujatele. Igal nädalal avaneb mõnes Eesti paigas seiklusorienteerumise rada, mis tutvustab osalejatele just selle piirkonna põnevaid paiku ja ägedaid hooneid.



"​Seiklusorienteerumise mõte on leida rajal märgitud punktid ja ning leida vastused seiklusäpis esitatud küsimustele. Asi on tehtud veelgi põnevamaks sellega, et tihti kohtab seikluskaardil seiklusorienteerumisele omaseid vigureid - näiteks võib osa kaarti olla valge, mõni kaardi osa pööratud peegelpilti, mõni punkt toodud hoopis fotona või puudub mõnel punktil sootuks number," tutvustas seiklemise eripära "seiklusminister" Joonas Väärtnõu. Tema sõnul oli seiklusorienteerumine oli väga popp “koroona ajal” ning siis käis radadel pidevalt seiklemas 100+ meeskonda.