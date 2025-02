Viis DJ-d kütavad Kära Kantsis Tümmisauna

Õhtu naelaks on külalised Tallinnast, plaadimärgi ja peosarja Serious Snake esindajad DJ-d Abstract Detail ja Word. "Juba kümmekond aastat tegutsenud Serious Snake on kohalikus skeenes tuntud kui aktiivne põrandaalune kvaliteedimärk – rühmitus, mille ümber koondunud DJ-d ja produtsendid oskavad panna saalid värisema ja rahva liikuma. Sel korral siis DnB ja jungle‘i järgi," märkis Tümmisauna korraldaja Mart Rauba.