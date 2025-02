Galeriis kestavad joonistuslaupäevakud

​Sel laupäeval kogunevad joonistajad galeriisse neljandat korda. "Iga kord on kunstnike ees olnud kaks modelli. Seega kokku kaheksa tublit tegijat," ütles galerii kuraator Riho Hütt. "Me oleme joonistanud Viljar Visselit, Ain Kütti, Ave Satsi, Kanni Vahvik-Heinsood ja teisi tublisid inimesi. Viimati joonistasid meie usinad kunstnikud noort näitlejat Alice Siili."

Galerist rääkis, et kunstnikke on iga kord joonistamas kümne ringis. "Huvi tegijatel on suur. "Meie, virulased" on meie kõige virumaalisem näitus," rõhutas Riho Hütt.