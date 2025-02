Kairo Kiitsak Õhurõhk on täna eriliselt kõrge

Sünoptiku sõnul oli õhurõhk hommikuse seisuga merepinna tasemel juba 1053 hektopaskalit, mis on ligikaudu 790 mm Hg. Normaalrõhk on seejuures 760 mm Hg ehk 1013,25 hektopaskalit. "Nii kõrge õhurõhk on seotud Venemaa kohal tekkinud võimsa kõrgrõhkkonnaga, mille lääneserv ulatub Läänemere äärde. Teine kõrgrõhkkonna kese paikneb Lõuna-Skandinaavia kohal," kirjeldas Kiitsak