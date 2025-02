Porkunis riskisid kalamehed õhukesel jääl eluga

7. veebruari öösel anti häirekeskusesse teada, et Altja külas on majas tööle hakanud vingugaasiandur. Päästjate mõõteseade näitas toas vingugaasi. Avati ahju siiber ja aknad, et ruume tuulutada. Selgus, et ahju siiber oli peaaegu kinni, kuid ahjus oli veel hõõguvaid süsi.