Kas oled näinud? Politsei otsib oktoobris kadunud 70-aastast Ants-Arnoldit

Lähedased pöördusid politsei poole kolmapäeval, 5. veebruaril ning andsid teada, et Ants-Arnold on alates oktoobri keskpaigast kadunud. Praegu teadaolevalt lahkus mees Haljala vallas Annikvere külas asuvast kodust 11. või 12. oktoobril ning läks Kundasse. Pärast seda on tema telefon olnud välja lülitatud ja lähedased ei tea tema asukohta.