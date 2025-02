Politsei turvab Rakvere alajaama 4. veebruarist 15. veebruarini

Virumaa Teataja ajakirjanik käis kontrollimas, milline on olukord alajaama ees. Koheselt sõitis ajakirjaniku juurde laiguliseks värvitud auto, milles väljusid automaatidega vormirõivastuses mehed. Küsiti nii töötõendit kui ID-kaarti. "Meil on omad korraldused," selgitas üks nendest. Tema sõnul turvatakse Rakvere alajaama 4.-15. veebruarini.

"Politsei tagab turvalisust nendel objektidel, mille mõju toimepidevusele on kõige suurem. Osad neist objektidest on lisatud patrullteekonnale, osadel tagab politsei koos kaitseliiduga mehitatud valve. Politseioperatsiooni aktiivsemad tegevused toimuvad kuni 15. veebruarini, kuid pisteliselt on politsei objektide juures patrullinud juba aasta algusest alates," selgitas politsei pressiesindaja Martin Raid.