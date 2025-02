Estonian Cell võimaliku voolukatkestuse pärast ei muretse

Lääne-Virumaa suurim elektritarbija on haavapuitmassi tootja Estonian Cell, mille ööpäevane keskmine elektritarbimine on 600 megavatti. Nädalavahetusel Eesti vooluvõrgus toimuvad muutused ja nendega kaasnevad võimalikud elektrikatkestused Estonian Celli otseselt ei mõjuta. Põhjus on üsna proosaline.