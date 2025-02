"Tegemist on möödunud suvel Paksu Matu ja Karmo Toomega valminud funky vaibiga EP-ga," tutvustas Vesikas ja lisas, et salvestasid loomelaagri käigus neli lugu. Tänaseks on lood lõplikult viimistletud, albumis BCMP24 ja veebis kuulamiseks üleval.