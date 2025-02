Estoloppeti 28. hooaeg avatakse kahepäevase suusapeoga lumepealinnas Alutagusel

See algab vabatehnikas naistemaratoniga. Samal õhtul antakse start populaarsele vabastiilis öömaratonile. Järgmisel päeval toimuvad lastesõidud ning võistlus klassikalises stiilis põhimaratoni pikemal ja lühemal distantsil. Korraldajad ootavad starti rohkem kui 1000 suusasõpra üle Eesti ja ka lähiriikidest.

Ajaloo esimesel Alutaguse naistesõidul ootab osalejaid suuskade tasuta määrimine, rajal on abiks tempomeistrid, finišis ootavad medal, soe söök ja näksid, lisaks saunalinnak ja kokteilibaar. Avatud on laste- ja meestehoid, et naised saaksid muretult päeva nautida.



Naistemaratonil sõidetakse vabastiilis kas 9 või 20 kilomeetrit, rajal on ka klassikajälg.

Samal õhtul peetav öömaraton toimub juba kuuendat korda, see läbitakse samuti vabatehnikas. Öömaratonil aega ei võeta ning korraldajad panevad kõikidele südamele, et pealamp on kohustuslik. Sportlik pingutus kulmineerub võistluspaigas püsti pandud erinevates saunades ning avatud on kokteilibaar. Ka öömaratonil läbitakse kas 9 või 20 kilomeetrit.

Maratoni põhipäeval, 9. veebruaril, on kavas 40 km maraton, 20 km poolmaraton, Limpa suusakool kõige noorematele talverõõmude nautijatele ning Farmi lastesõidud.



Maraton ja poolmaraton sõidetakse klassikalises stiilis ning pärast neidki sõite saab ennast saunalinnakus turgutada.

Ettevõtmise peakorraldaja Robert Peets märkis, et üha rohkem on neid, kes soovivad osa saada mõlemast päevast ning ajaloo esimene naistemaraton on meelitanud kohale ka rohkem õrnema soo esindajaid. "Alutaguse rajad ei ole ülearu rasked, need on harrastajasõbralikud, ei ole ka keerulisi laskumisi," ütles Peets ja lisas, et viimaste päevade lumesadu on muutnud metsa tõeliseks võlumaaks.

Kel suusasõit tehtud, saab õhtut jätkata saunamaratonil. Võistluskeskuse alal ootavad nii pealtvaatajaid kui ka suusatajaid mobiilsed saunad, mis on ehitatud sõidukitesse või treileritele.