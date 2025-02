Kolumn: vähem on rohkem

Ja siis tuligi meelde kuskilt Delfist loetud totter pealkiri «Vähem on rohkem». Aga minuga just nii oligi. Sain ETV-s filmioperaatori assistendiks. Palk oli 70 rubla kuus. Miinimumpalk. Maksu maha ei läinud. Mõne aja pärast mind edutati. Kolmanda kategooria assistendist teise kategooria assistendiks. Koos palgatõusuga. Seitsmekümnelt kaheksakümnele. Selle vahega, et nüüd läksid maksud maha. Ja kätte sain 67 rubla.