Nädala lind Kaljukotkas

Kaljukotkas ehk maakotkas on kõige suuremaid kaitsepiiranguid kaasa toov kotkaliik Eestis. Tema kohta võib kasutada ilusat väljendit – loodusmälestusmärk. Ilus on ta ise ka, lisaks sellele, et suur ja võimas, on tal ingliskeelse nimetuse golden eagle kohaselt kuldselt helkiv pea. Iseasi on see, kas meil õnnestub teda vaadelda sellistes valgustingimustes, et päikesekiired pea helkima paneks, ja kui palju meil looduses on võimalust teda nii lähedalt näha, et see ilu silma hakkaks. On ju tegemist inimpelgliku linnuga ning pealegi kehtib 15. veebruarist 31. juulini tema pesitsuspaikades 500 meetri raadiuses liikumiskeeld. Ega meil neid kuigi palju pole ka, vaid 60–65 pesitsevat paari kogu Eesti peale.