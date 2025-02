Majandite töökodades on meestel praegu käed tegemist täis: kevad tuleb ja traktorid ning põllutööriistad peavad õigeks ajaks remonditud olema. Aga ka uued, tehastest saabuvad masinad on vaja kokku panna. Kogu see töö käiks majandimeestele lõpuks üle jõu. Nende vaeva vähendamiseks töötab EPT Rakvere rajoonikoondise kaubabaasis neljameheline brigaad, kes tegeleb ainult uute masinate kokkumonteerimisega.