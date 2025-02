Kumavad kulgemised, sulnid sulamised

«Akvarellikate» juhendaja Tiiu Veeralu ütles, et suurem osa maalijaid alustas akvarelliga kolm aastat tagasi, osa on tegelenud sellega kauemgi ja mõni alles pihta hakanud. Ta väljendas heameelt, et kümme aastat tagasi peast läbi käinud mõte leida üles Lääne-Virumaa akvarellihuvilised, et koos midagi teha, on teoks saanud. «Akvarell on viimastel aastatel üsnagi eksklusiivne tehnika, ta on üsna kaduv. Et jääks see kogemus ja need inimesed, kes seda oskavad,» sõnas ta. «COVIDi-aeg pani mõtte pausile, aga siis oli universumil minust vist kahju ja need inimesed said kokku. Hakkasime koos tegutsema ja töö tulemus on nüüd seinte peal.»