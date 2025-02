Selgusid maakondliku aasta teo konkursi võitjad

Eestimaa Talupidajate Keskliit kuulutas oktoobris välja 2024. aasta parimad talud. Aasta noortaluniku tiitli pälvis Teele Eskor Paevälja talust. Teele Eskor võttis oma isalt Priit Eskorilt talu juhtimise üle ja avas hiljuti koos perega nüüdisaegse lüpsilauda, kuhu mahub 139 piimalehma. Lisaks talu igapäevatööle ja loomaarstiõpingutele Eesti maaülikoolis on Teele Eskor aktiivne Eesti noortalunike organisatsiooni liige, seistes väiketootmise mitmekesisuse ja maaelu säilimise eest. Auhinda vastu võttes tõdes Eskor, et ehkki tunnustus tuli üllatusena, on see väga oluline. "Tarbige kohalikku eestimaist toitu, nii säilivad ka talud," ütles Teele Eskor tänukõnes.