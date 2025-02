Piltuudis Virumaa Teataja pressisõber sai kätte tänukirja

Pressisõbra auhinda üle andes rõhutas Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg, et ajakirjanikele on nende allikad ja head kontaktid erakordselt olulised. "Pressisõbra tiitli andmine on võimalus märgata neid, kes meiega eriti head koostööd teevad ja ehk sammu meile vastugi astuvad," sõnas Samolberg.