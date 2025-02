Viru-Nigula vald jagab teenetemärke

Anatoli Zamahhov on Aseri ja kogu valla kultuurielu edendaja, Aseri kapelli ja mitme teise muusikalise koosseisu juht. Aktiivse kontserttegevusega muusik (ja paljud tema õpilased) on aastakümneid sisustanud kodukandi tähtsündmusi ning aidanud kollektiive tantsu- ja laulupidudele. Anatoli on toonud kodukandile tuntust kaugel väljaspool valla, maakonna ja riigi piire, sh Soomes Karvias ja Moldovas.