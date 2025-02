Foto Rakvere Vabaduse kooli pihta on jälle lastud

"Täna hommikul kella 9.45 ajal anti politseile teada, et Rakvere linnas Vabaduse tänaval on kahjustatud koolimaja üks aken," teatas PPA pressiesindaja. Virumaa Teatajaga suhelnud kohalikud rääkisid, et politseinikke märgati koolimaja ümbruses ka mitmed tunnid hiljem, kella 16 paiku õhtul.