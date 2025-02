Harri Kullase debüütvõistluse superkrossisarjas nurjas kukkumine

Viimase võimaluse sõidus (last chance) oli Kullasel kasutada üks kehvemaid stardikohti, kuid tal õnnestus teha suurepärane start ja esimesse kurvi jõudis ta liidrite hulgas. Avakurvi võttis ta ehk natuke liiga tagasihoidlikult ja see langetas ta kiirelt kümnendale kohale. Finaali pääsemiseks oli vaja sõit lõpetada esinelikus. Kullas tõusiski hetkeks juba kaheksandale kohale, kuid seejärel kukkus ja langes eelviimaseks. Pärast kukkumist oli edasipääsulootus kadunud, Kullas lõpetas sõidu 17. kohal.

Ameerika superkrossisarja näol on tegemist ühe maailma prestiižsema krossisarjaga, kus enne Kullast on startinud vaid kaks eestlast. Sealjuures pole ükski eestlane finaali jõudnud ning ERR-i spordiportaalile antud usutluses ütles Harri Kullas, et see on tänavu ta üks eesmärke.